Zeearenden op Tiengemeten voor het eerst aan het nestelen

Zaterdagochtend 11 maart 2017 deden vogelkenner Rob Burgmans en boswachter Eduard Reuvers een fantastische ontdekking op Tiengemeten; twee zeearenden waren druk bezig met nestelen. Dat is voor het eerst sinds het verschijnen van de machtige vogels op Tiengemeten.

Boswachter Eduard: "Ze voelden zich hier al een tijdje thuis voor rust en foerageren. Maar aan nestelen waren ze nog niet toegekomen. Dat dit nu wel begonnen is, is echt een heel mooie ontwikkeling. Vanaf de vliedberg zijn ze goed te zien, vooral met verrekijker".

Nestelen

De zeearend werd al een aantal jaar gezien op Tiengemeten, vooral in de wintermaanden. Bezoekers die ze zagen waren vaak erg onder de indruk van deze machtige 'vliegende deuren'. De boswachters van Tiengemeten hoopten echter altijd op meer, namelijk een nest. Boswachter Eduard: "In Nationaal Park de Biesbosch is dat nest al een paar jaar een feit. Het wachten was dan ook op een nest op Tiengemeten. Nu lijkt het zover te zijn. Dat is natuurlijk geweldig om te zien!"

Kwetsbaar

Het feit dat er nu genesteld wordt, is geen garantie voor straks rondvliegende jonge zeearenden. Daarvoor moeten nog wel wat hobbels overwonnen worden. Boswachter Eduard: "Het lijkt erop dat de twee nestelende zeearenden jongvolwassenen zijn die voor het eerst een nest bouwen. Dat betekent dus onervarenheid met het bouwen ervan. Mocht het met het nest uiteindelijk toch goedkomen, dan is het vervolg ook nog eens zeer kwetsbaar. We wachten dus in spanning af hoe het verder gaat. Maar het begin is er!".

De natuur op Tiengemeten is altijd open, dus iedereen is welkom. In maart 2017 is het bezoekerscentrum op zaterdag en zondag geopend. Herberg Tiengemeten is van vrijdag tot en met zondag open. Meer info: www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten.