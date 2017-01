Wethouder Marnix Trouwborst opgestapt

VVD-wethouder Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee is dinsdag 24 januari 2017 opgestapt. Hij zegt zijn functie te hebben neergelegd 'vanwege persoonlijke omstandigheden'.

De 58-jarige wethouder had onder meer de gemeentelijke financiën en de portefeuilles verkeer en vervoer, gemeentelijke accommodaties en het grondbeleid in beheer. Trouwborst was wethouder sinds de samenvoeging. Hij lag onder vuur vanwege het financieel verlies dat de gemeente leed met het NK Wielrennen in 2016. Opzien baarde Trouwborst met zijn voorstel om met een eigen plan te komen om de N59 veiliger te maken en daar als gemeente, samen met Schouwen-Duiveland, in te investeren.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat het "door zijn vertrek een daadkrachtige en kundige wethouder verliest, maar zijn beslissing respecteert." De werkzaamheden uit zijn portefeuille worden voorlopig binnen het college opgevangen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over eventuele vervanging voor de vrijgekomen wethouderspost. Zodra daar meer over bekend is, publiceert de gemeente dat.