Wethouder in de schoolbanken voor gastles (zwerf)afval

Samen met de leerlingen van groep vijf volgde wethouder Daan Markwat donderdag 12 januari 2017 een gastles over (zwerf)afval bij OBS de Inktvis in Dirksland. Gastdocent Rob van der Drift van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) legde uit wat (zwerf)afval is en wat dat met de leefomgeving doet. De Stichting Milieu Dichterbij werkt in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee en is een onafhankelijk, niet-gemeentelijk educatief centrum voor duurzame ontwikkeling.

Gastdocent Rob van der Drift van de SMD gaf donderdag 12 januari de eerste gastles van 2017 bij OBS de Inktvis. Naast de leerlingen van groep vijf, was ook Daan Markwat, wethouder Ruimte, Wonen en Leefbaarheid, bij de gastles aanwezig. Vanuit het gemeentelijke project 'Extra aanpak zwerfafval' geeft de SMD al sinds 2012 gastlessen aan basisscholen op Goeree-Overflakkee over (zwerf)afval. In 2017 zal de SMD in totaal 30 gastlessen geven aan leerlingen van groepen 5 tot en met 8.

Leefomgeving

De docent legde uit wat (zwerf)afval is en wat dat met de leefomgeving doet. Scholieren kunnen namelijk voor flink wat rondslingerende troep op en (ver) rond het schoolplein zorgen, denk hierbij aan lege chipszakjes, lege blikjes en uitgekauwde kauwgom. Behalve dat dit slecht is voor mens en dier, is het geen gezicht en kost het veel geld om al die rommel op te ruimen. Hij vertelde verder dat afval ook waardevolle materialen kan bevatten. Door het gescheiden inzamelen van afval, wordt er bespaard op grondstoffen zoals water en energie, wat beter is voor het milieu. Door het afvalscheidingsspel leerden de kinderen welk afgedankt product in welke kliko thuishoort.

Zwerfafvalopruimactie

Na de theorieles gingen de leerlingen met een grijpstok naar buiten om het schoolplein en de buurt schoner te maken. Na de opruimactie werd er besproken wat de leerlingen aan zwerfafval hebben opgeruimd. Ook werd uitgelegd dat het wel 50 jaar duurt voordat een blikje is afgebroken en dat kauwgom pas na 20 tot 25 jaar is vergaan. Een goede reden dus om voortaan kauwgom en blikjes in de afvalbak te gooien in plaats van op straat.

De wethouder reageerde enthousiast na deze gastles: "Door deze gastlessen betrek je de jeugd bij de zorg voor het milieu en hun leefomgeving. Het tegengaan van zwerfafval begint tenslotte bij jezelf en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Door uit te leggen wat de gevolgen zijn van zwerfafval en daarna samen de handen uit de mouwen te steken, vergroot je de betrokkenheid van de jeugd en daarmee hun respect voor het milieu. Een goede zaak!".