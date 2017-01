De fractie van de VVD draagt Peter Feller voor als wethouder voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Feller volgt bij zijn benoeming Marnix Trouwborst op die op 24 januari 2017 zijn functie neerlegde.

Peter Feller is 48 jaar, heeft twee kinderen en woont met zijn vrouw en zoon in Goedereede. Hij was tot aan de gemeentelijke herindeling in 2013 bijna zeven jaar wethouder in de voormalige gemeente Goedereede voor Verenigd Gemeente Belang (VGB), waar hij de portefeuille financiën en maatschappelijke ontwikkeling beheerde. Feller werkt op dit moment als orthopedisch schoentechnicus.

Fractievoorzitter Rein Osinga geeft namens de VVD aan blij te zijn met het feit dat snel een ervaren kandidaat is gevonden voor de vrijgekomen wethouderspost: "Peter heeft een ruime ervaring als wethouder, die hij graag wil inzetten voor de samenleving op Goeree-Overflakkee. Hopelijk kan hij al op korte termijn beginnen aan zijn taak."

Peter Feller ziet uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het openbaar bestuur me enorm boeit. Nu de vacature is ontstaan en na constructief overleg met de fractie en bestuur, ga ik graag aan de slag om een bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur van het mooie eiland waar mijn gezin en ik met veel plezier wonen."

Na instemming van de gemeenteraad wordt Feller tijdens een raadsvergadering in bestuurscentrum Het Rondeel tot wethouder benoemd. De gemeente zal het verwachte moment van installatie publiceren zodra dit bekend is.