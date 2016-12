Vrachtwagen bungelt 35 meter boven afgrond

Transportbedrijf Oost uit Ouddorp plaatste 9 december 2016 wel een heel bijzondere video op hun Facebookpagina. Een van hun vrachtwagens bungelde urenlang boven een 35 meter diepe afgrond van de vuilstortplaats in Vlissingen.

De chauffeur van de vrachtwagen reed in de ochtend omstreeks 08:00 uur net iets te ver achteruit tijdens het lossen van vuilnis. De achterwielen kwamen over de rand van de stortplaats en de truck gleed langzaam de afgrond in. Bij de voorwielen kwam de vrachtwagen tot stilstand. De chauffeur kon zich gelukkig in veiligheid brengen.

Nadat enkele uren later de laadklep kon worden geopend stortte een groot gedeelte vuilnis naar beneden waardoor de vrachtwagen stabiel kwam te hangen en door een bergingsvoertuig los kon worden getrokken.