Verrassing voor kinderafdeling ziekenhuis Dirksland

De kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis werd in maart 2017 in recreatiecentrum De Staver verrast met een cheque van € 4.235,- van Kids Care. Kids Care organiseerde op 17 februari 2017 de eerste Kids Care beurs waarbij de opbrengst bestemd was voor het goede doel, de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

De Kids Care beurs is de eerste beurs op Goeree-Overflakkee waar nieuwe- en tweedehands kinderkleding en speelgoed werd verkocht. Doordat de organisatoren de kinderafdeling als goed doel benoemd hadden, waren zo'n vijftig Flakkeese ondernemers enthousiast om allerlei artikelen te doneren voor de loterij tijdens de beurs.

"Je moet er toch niet aan denken dat je met je zieke kind naar Rotterdam moet rijden, omdat er geen kinderafdeling op Goeree is", aldus Marieke Versluis, een van de organisatoren van de Kids Care. Zo ontstond het idee en ook de naam. Kids Care, zorgen voor onze kinderen.

Karin van Tigchelen, een van de zorgcoördinatoren van de kinderafdeling, is blij met deze donatie. "Het geld gebruiken we om wandspeelgoed op de kinderafdeling aan te schaffen en speelgoed voor de spreekkamers op de kinderpolikliniek. Ook willen we mooie muurschilderingen aan laten brengen na de verbouwing van de kinderafdeling. Alles om het verblijf voor kinderen die naar het ziekenhuis moeten aangenamer te maken. Ziek zijn is al vervelend genoeg en als ziekenhuis hebben we juist voor deze leuke extra's geen geld. Het is fijn om te weten dat de kinderafdeling zo leeft onder de bewoners en ondernemers van Flakkee en zijn blij met alle steun".

De beurs was zo'n succes, dat de organisatoren hebben besloten volgend jaar weer een Kids Care beurs te organiseren.