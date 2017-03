Vermoedelijke koperdief uit Sommelsdijk aangehouden

Een medewerker van het sluizencomplex in Bruinisse sprak in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart 2017 een voor hem onbekende man aan. De man was vermoedelijk bezig koper te stelen vanaf het afgesloten terrein van het sluizencomplex.

Op het moment van aanspreken ging de onbekende man er vandoor in een personenauto. De politie werd gebeld en het kenteken werd doorgegeven aan de agenten. Zij troffen de betreffende auto een eindje verderop aan. De man die erbij stond was bezig met het strippen van wat kabels. De agenten hebben de man van 25 uit Sommelsdijk aangehouden op verdenking van koperdiefstal. Hij is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Daar wordt hij vandaag gehoord over zijn betrokkenheid bij deze zaak.

Door de agenten is een getuigenverklaring opgenomen en ook een aangifte van de diefstal.