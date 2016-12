Verdachte overval Ooltgensplaat meldt zich bij de politie

De politie heeft op dinsdag 20 december 2016 in het onderzoek naar een woningoverval in Ooltgensplaat een 18-jarige man uit die plaats aangehouden. De aanhouding gebeurde op dinsdag 20 december nadat de verdachte zich meldde. De overval vond plaats op dinsdag 15 november 2016 in de Marijkestraat.

Rond half zes belde een medewerker van een thuiszorginstelling naar de politie. Kort daarvoor vond ze een cliënte liggend op de grond in haar bejaardenwoning gevonden. De vrouw van 92 was lichtgewond en verklaarde te zijn overvallen. Agenten gingen direct naar de betreffende woning aan de Marijkestraat. Het slachtoffer vertelde dat een man in haar huis was geweest. De woning was flink overhoop gehaald en de vrouw mist een geldbedrag. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland, maar is daar inmiddels uit ontslagen.