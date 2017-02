Uitslaande brand bij Oude-Tonge verwoest loods

Op bedrijvenpark Oostflakkee in Oude-Tonge woedt vrijdagavond 3 februari 2017 een uitslaande brand. De brandweer schaalde al snel op om meer voertuigen en mankracht ter plaatse te krijgen en zo goed de brand te kunnen bestrijden. Politiepersoneel sloot het industrieterrein af zodat de hulpdiensten ongestoord hun werk konden doen. De brand trok veel bekijks en was tot in de wijde omtrek te zien. De loods aan de Energiebaan kan als verloren worden beschouwd. Tweeten Previous Next

