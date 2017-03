Uitslaande brand bij boerderij Nieuwe-Tonge

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 maart 2017 heeft er een uitslaande brand gewoed in een boerderijwoning aan de Duivenwaardseweg in Nieuwe-Tonge. Aangezien het voor de meldkamer onbekend was of er nog bewoners in het pand aanwezig waren werd voor de zekerheid een ambulance meegestuurd.

Het pand bleek onbewoond te zijn. De leegstaande woning is behouden, de schuur is volledig uitgebrand. Volgens de brandweer is er een kleine hoeveelheid hecht gebonden asbest aangetroffen, dit is niet verspreid buiten het terrein. Brandweer en politie stellen een onderzoek in.