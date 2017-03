Twee windmolens stil door vandalisme

Vier windturbines van Windpark Battenoert zijn op zondagavond en in de nacht van zondag 12 op 13 maart 2017 op een ernstige manier beschadigd. Twee turbines zijn zo toegetakeld dat deze stilgezet moesten worden.

Deze vernielingen komen kort na een eerdere melding van eind februari, waarbij enkele deuren van turbines zijn bewerkt met een slagvoorwerp. Dit keer zijn de vandalen in de turbines gekomen en zijn daar een aantal voorzieningen flink beschadigd. Daardoor zijn de turbines stilgezet en nu nog niet in bedrijf. Op zondagavond, rond kwart over acht, kreeg Deltawind een eerste melding van de beveiliging op basis van camerabeelden. Medewerkers van Deltawind, het beveiligingsbedrijf en de politie zijn ter plaatse geweest om de schade op te nemen.

Later die nacht, rond twee uur, kwam er een nieuwe melding binnen. Bij het inventariseren van deze schade heeft het er alle schijn van dat er met een voertuig is geprobeerd om deuren uit de turbines te trekken. Bij deze vernielingen zijn volgens inschattingen geen materialen buitgemaakt, maar zijn de deuren ontframed en is er in de turbines ernstige schade aangericht.

Coöperatie Deltawind heeft met afschuw kennis genomen van deze ontwikkelingen. De politie is een onderzoek gestart naar deze vernielingen en doet er alles aan om de daders snel te vinden.