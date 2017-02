Twee ongevallen met gewonden in dichte mist

Zaterdag 18 februari 2017 zijn er kort na elkaar twee ongevallen gebeurd op Goeree-Overflakkee. Beide ongevallen vonden plaats in de dichte mist. Twee personen zijn gewond geraakt Het eerste ongeval vond omstreeks 09:50 uur plaats op de kruising Dorpsweg-N215 bij Sommelsdijk. Twee personenauto's botsten op elkaar. Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Twee uur later vond het tweede ongeval plaats. De hulpdiensten moesten hiervoor naar Nieuwe-Tonge. Daar waren een busje en een personenwagen op elkaar gebotst op de kruising N215-Groeneweg. De inzittende van de personenwagen raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Omstanders hebben lange tijd het verkeer geregeld tot de politie arriveerde. Tweeten Previous Next

