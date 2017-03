Traumaheli vliegt voor ongeval met fietser

De traumaheli is zaterdag 4 maart 2017 opgeroepen voor een ongeval in Ouddorp. Omstreeks 14:15 uur kwamen een personenwagen en een fietser met elkaar in aanraking op de Broekweg. De verwondingen waren dusdanig dat de arts van de traumaheli met de ambulance is meegereden naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.