Succesvolle bijeenkomst proeffietsers en -wandelaars

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis voor de proeffietsers en proefwandelaars op het eiland. Deze vrijwilligers controleren de fiets- en wandelroutes op het eiland en zorgen daarmee voor een kwalitatief goed en gebruikersvriendelijk routenetwerk.

Vrijwillige proeffietsers en proefwandelaars zetten zich afgelopen jaren al in voor de controle van het fietsroutenetwerk of het uitzetten van nieuwe routes voor het wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee. Naast het reguliere onderhoud door WEBEGO, zijn zij de ‘extra ogen' in het veld. Inmiddels is het fietsroutenetwerk geactualiseerd en het wandelroutenetwerk werd vorige zomer opgeleverd.

Bijeenkomst vrijwilligers

Voor de vrijwilligers van de recreatieve routenetwerken organiseerde de gemeente op dinsdagavond 21 maart een succesvolle bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis. Wethouder Tollenaar opende de bijeenkomst en heette de aanwezigen van harte welkom. Na de opening waren er presentaties over het belang van de routenetwerken en de inzet van vrijwilligers voor het onderhoud. Aansluitend werden de verschillende controlerondes onder de proeffietsers en proefwandelaars verdeeld.

Fietsroutenetwerk

De proeffietsers van het fietsroutenetwerk zijn al enige jaren actief en hebben een vaste controleronde. Het netwerk is inmiddels uitgebreid met extra tracés, die tijdens deze bijeenkomst onder de bestaande proeffietsers werd verdeeld.

Wandelroutenetwerk - vrijwilligers gevraagd

Proefwandelaars hielpen de afgelopen jaren mee om de tracés in het veld uit te zetten en te controleren. Tijdens de bijeenkomst adopteerden verschillende proefwandelaars een controleronde. Voor een aantal wandelroutes worden nog vrijwillige controleurs gezocht. Vindt u het leuk om twee keer per jaar een wandelroute te lopen en te controleren op onder andere schade en vermiste bordjes? Meldt u dan als vrijwillige proefwandelaar bij Joël Eichler, beleidsadviseur Economische Zaken, via e-mail: j.eichler@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.

Wethouder Tollenaar, die recreatie in zijn portefeuille heeft, licht toe: "Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het onderhouden van het wandel- en fietsroutenetwerk op Goeree-Overflakkee. Ik ben daarom erg blij met hun inzet om de routenetwerken up-to-date te houden. Ik hoop dat we net als bij de proeffietsers ook een enthousiaste groep mensen krijgen die zich in willen zetten voor de controle van het wandelroutenetwerk!"