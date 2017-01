Stichting GO Special Kids wordt Stichting Sterk

Op donderdag 26 januari 2017 verzamelden de vrienden van Stichting GO Special Kids zich in DOK 16 op het terrein van Stichting Zuidwester. De oprichtsters Brenda van den Nieuwendijk en Rosalie van der Bok onthulden, na aftellen van Jan Verhage, samen met 'hun' Special Kids de nieuwe naam: Stichting Sterk.

Sinds 2014 bestaat Stichting GO Special Kids, een initiatief dat zich inzet voor kinderen met een beperking. Door middel van Sport en Bewegen heeft de stichting als doel kinderen met een beperking te prikkelen om in beweging te komen, waarbij tevens gebouwd wordt aan het zelfvertrouwen van ieder kind.

De Stichting ontwikkelt zich het laatste jaar in een rap tempo. Onder andere zijn Brenda en Rosalie gecertificeerd voor het geven van weerbaarheidsprogramma's op scholen. De Training Rots en Water draagt bij aan het voorkomen van pestgedrag en de groei van het zelfvertrouwen van ieder kind.

Mede door deze ontwikkelingen is gekozen voor een nieuwe naam, waarbij ingezet wordt op een bredere doelgroep. Stichting Sterk zet zich in voor, niet alleen Special Kids maar ook scholen, verenigingen en Kinderen + Tieners (ook individueel). Tevens was dit het startschot voor een nieuw project in samenwerking met Eigenz van Stichting Zuidwester. Mede initiatiefnemer Frits Nienkemper kon helaas niet aanwezig zijn. Het project, Bengels en Bikkels genaamd, is voor kinderen met een beperking van heel Goeree-Overflakkee. In samenwerking met Stichting Sterk zet Bengels en Bikkels zich in voor zinvolle vrijetijdsbesteding waar sport en spel een belangrijk onderdeel is. Gerrit de Jong (wethouder van onder andere Sport), was aanwezig om de stichting succes te wensen en sloot de avond af.

