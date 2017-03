Schuurtje in brand bij Sommelsdijk

De brandweer moest in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart 2017 uitrukken voor een brand aan de Molenweg in Sommelsdijk. Een schuurtje bij de hofjes stond in brand. Het schuurtje is volledig uitgebrand. Bij de hofjes zijn meerdere schuurtjes opengebroken. Brandstichting wordt daarom zeker niet uitgesloten. Tweeten Previous Next

