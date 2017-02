Schuur in brand op camping Oude-Tonge

Op een oude camping in Oude-Tonge heeft zaterdagmiddag 4 februari 2017 een leegstaande schuur in brand gestaan. De melding kwam omstreeks 14:55 uur binnen bij de brandweer. Het was niet de eerste keer dat de brandweer naar de gesloten camping moest. Zondag 29 januari 2017 stond er ook een schuur in brand.