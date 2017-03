Scholier komt onder tankwagen

Op de N215 bij Melissant is donderdagmorgen 30 maart 2017 een ongeval gebeurd op de kruising met de Provincialeweg en de Noorddijk. Volgens een politiewoordvoerder heeft een 16-jarige jongen uit Melissant zwaar letsel opgelopen aan zijn voet. Bij de kruising bevindt zich een oversteekplaats voor fietsers die vanaf de Noorddijk naar het fietspad richting Middelharnis willen. De scholier reed met een groep fietsers naar school maar was achter geraakt. De 63-jarige chauffeur uit Mijdrecht van een tankwagen combinatie liet de groep fietsers voorgaan. Hij had echter volgens de politie de jongen niet gezien. Het slachtoffer kwam met zijn voet onder de tankwagen combinatie en raakte zwaar gewond aan zijn voet. De jongen was aanspreekbaar. Een traumaheli kwam ter plaatse en heeft het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

