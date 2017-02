Peter Feller wethouder gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdens de vergadering van donderdag 9 februari 2017 benoemde de gemeenteraad Peter Feller (VVD) als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. Peter Feller vervult daarmee de vacature die ontstond na het vertrek van Marnix Trouwborst op 24 januari 2017.

Het is nog niet bekend welke portefeuille de nieuwe wethouder gaat beheren. Hierover vinden op korte termijn gesprekken plaats. Het bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee is verheugd dat het college van burgemeester en wethouders met de komst van Peter Feller weer compleet is.

Peter Feller is 48 jaar, heeft twee kinderen en woont met zijn vrouw en zoon in Goedereede. Hij was tot aan de gemeentelijke herindeling in 2013 bijna zeven jaar wethouder in de voormalige gemeente Goedereede voor Verenigd Gemeente Belang (VGB), waar hij de portefeuille financiën en maatschappelijke ontwikkeling beheerde. Feller werkt op dit moment als orthopedisch schoentechnicus.