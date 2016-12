Paulina van Weel krijgt vaste plaats voor het ziekenhuis

Op 22 december 2016 heeft Paulina van Weel een vaste plaats gekregen voor de ingang van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Burgemeester mevrouw A. Grootenboer-Dubbeldam onthulde samen met Jeroen Poortvliet en Nel van Doorn, een jongere en een oudere medewerker van de organisatie, het beeld.

Het ontstaan

Dirksland bestaat dit jaar 600 jaar. De dorpsraad Dirksland wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vanaf Koningsdag hebben zij allerlei activiteiten georganiseerd. Van het optreden van diverse koren, tot kunstwandelingen en tot lessen op basisscholen over Dirksland. Jong en oud werd hierbij betrokken. Jos Toes van de dorpsraad Dirksland vertelt: "Het eiland heeft veel monumenten, maar heeft weinig standbeelden." Het idee voor een standbeeld was geboren. Een belangrijk persoon in de geschiedenis van Dirksland is Paulina van Weel.

Paulina van Weel is in 1842 in Dirksland geboren als jongste dochter van Johannes Agathinus van Weel en Hendrika Neeltje Goekoop. Paulina had een droom. Een droom die zij omzette in een daad, een ziekenhuis op Goeree-Overflakkee door een legaat achter te laten uit haar erfenis. Vandaag de dag is haar gedachtegoed nog steeds actueel: Goede zorg dichtbij huis.

Het beeld

Maker van het beeld, Joep Luijckx, licht toe hoe hij tot het ontwerp is gekomen. Als je rondom het beeld loopt is er steeds iets anders te zien. Geborgenheid en omarming vloeit over in beweging. Een knot die het beeld van Paulina versterkt. "Een beeld zonder gezicht, bewust gekozen" aldus Joep. "Zo kan iedereen Paulina haar eigen gezicht geven".

Paul van der Velden is trots op het beeld en bedankt de dorpsraad voor dit mooie initiatief. Het standbeeld van Paulina staat voor gemeenschapszin, binding met de gemeente en delen. En dat is ook waar het ziekenhuis voor staat.