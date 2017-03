Opening eerste openbare watertappunt Goeree-Overflakkee

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Roelinda Vording, hoofd Communicatie van Evides Waterbedrijf, namen op dinsdag 7 maart 2017 het eerste openbare kraanwatertappunt op Goeree-Overflakkee in gebruik door de eerste bidon water te tappen. Het watertappunt bevindt zich ter hoogte van het Raad- en Polderhuis in Ouddorp. De gemeente en Evides willen met het watertappunt het drinken van kraanwater stimuleren en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater op Goeree-Overflakkee ontmoedigen.

Het watertappunt in Ouddorp biedt gratis drinkwater voor inwoners, recreanten en toeristen. Het is gemakkelijk te bedienen voor jong en oud: met één druk op de knop komt er schoon drinkwater uit de kraan.

Gezonde leefstijl en duurzaamheid

“Door gratis drinkwater in de openbare ruimte aan te bieden, willen we een bijdrage leveren aan duurzaamheid en een gezonde leefstijl in onze gemeente”, aldus een trotse wethouder Van der Vlugt. Watertappunten zijn goed voor het milieu. Doordat men flesjes met water meer hergebruikt, ontstaat er minder afval en CO2-uitstoot. Daarnaast is kraanwater een gezonde dorstlesser. Het plaatsen van watertappunten draagt zo bij aan de Jongeren Op Gezond Gewicht-beweging (JOGG). Deze beweging zet zich in om gezonde voeding en bewegen voor jongeren gemakkelijker te maken. Als kinderen meer water in plaats van zoete drankjes drinken, draagt dat bij aan gezond gewicht onder jongeren.

Feestelijke opening

De opening van het watertappunt vond plaats op dinsdag 7 maart 2017. Om 16:00 uur vulde wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Roelinda Vording de eerste bidon met drinkwater. Vervolgens was het de beurt aan kinderen die deelnamen aan Buurtsport in Ouddorp. Buurtsport bestaat uit leuke sport- en spelactiviteiten waaraan kinderen vanaf zes jaar na schooltijd gratis deel kunnen nemen. In iedere dorpskern van Goeree-Overflakkee organiseert het Sportteam GO regelmatig buurtsportactiviteiten.

Samenwerking

Het drinkwaterpunt is aangelegd door Evides, leverancier van het drinkwater op onder andere Goeree-Overflakkee, in samenwerking met DELTA Netwerkgroep, die het leidingnet in opdracht van Evides beheert. Evides onderhoudt het tappunt en ziet toe op de kwaliteit van het drinkwater. Evides stelt openbare tappunten beschikbaar aan de gemeenten in haar verzorgingsgebied. Naar verwachting volgen er meer tappunten op het eiland.