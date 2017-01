Open dag nieuwe brandweerkazerne en politiepost Olympia

Om u kennis te laten maken met de nieuwe brandweerkazerne en politiepost wordt er een Open dag georganiseerd op zaterdag 21 januari 2017 van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 - 15:00 uur. De dag ervoor, 20 januari 2017 wordt de nieuwe brandweerpost annex politiebureau aan de Olympiaweg officieel in gebruik genomen. Alle belangstellenden worden uitgenodigd om het gebouw te bezichtigen op 21 januari 2017. Tijdens deze dag zal zowel de politie als de brandweer met diverse voertuigen aanwezig zijn. Bovendien worden er enkele demonstraties gegeven. Ook andere afdelingen zoals Veilig Leven, buurtpreventie en GO alert zullen acte de présénce geven. Met vragen omtrent de veiligheid in uw huis, kunt u bij hen terecht. Tweeten

