Opbrengst Pietenhuis naar Buutenplaets Sluishaven

In december 2016 overhandigde Ladies' Circle Goeree-Overflakkee een cheque ter waarde van 500 euro aan Wim Noordzij van de stichting Buutenplaets. Dit bedrag, dat bestaat uit de opbrengst van het Pietenhuis Middelharnis, wordt gebruikt om de natuurspeeltuin verder te ontwikkelen. Noordzij geeft aan bijzonder blij te zijn met deze eerste indirect particuliere donatie: "Het geld gaan we gebruiken voor het klimpad tussen de bomen".

'Buutenplaets' belooft een unieke plek op het eiland te worden. De ligging bij 'sluishaven' in Ooltgensplaat heeft alles wat een natuurspeeltuin nodig heeft en meer. Elk jaar kiezen de ladies een kinderdoel voor de opbrengst van het Pietenhuis. Leuk om dit jaar hier aan bij te dragen.

Ladies' Circle Goeree-Overflakkee is trots op de samenwerking

Het Pietenhuis Middelharnis dat de ladies nu drie jaar op rij samen met winkelcentrum D'n Diek organiseren, was dit jaar bijna niet doorgegaan. Het vinden van een geschikt pand bleek moeilijker dan voorgaande edities. Gelukkig werd er een samenwerking gevonden met Bibliotheek Zuid Hollandse Delta. Ook bakkerij Benefielt, Goed voor goed, D-sign DAT kraamcentrum, Verloskundigepraktijk ‘Een nieuw begin'stelden hun diensten (weer) beschikbaar. Zo stond er op zeer korte termijn toch een pietenhuis. Ladies' Circle Goeree-Overflakkee bedankt haar partners voor hun inzet.

Door en voor de kinderen van Goeree-Overflakkee

Trots zijn de ladies op iedereen die heeft meegewerkt, maar misschien nog wel meer trots op al die kindjes die naar het Pietenhuis zijn toegekomen. Je Pietendiploma halen is niet zomaar iets. Daarvoor hebben bijna 300 kinderen over ‘het dak' gelopen, zich laten schminken, mooie verlanglijstjes gemaakt en geluisterd naar de voorleespiet. Dankjulliewel! Met jullie bijdrage wordt er een mooie nieuwe speelplek gecreëerd. Eén waar je vast naar toe gaat in de zomer. Kom je dan volgend jaar winter weer naar het Pietenhuis?

Grootser uitpakken met het Pietenhuis

Ladies Circle' Goeree-Overflakkee en Winkelcentrum D'n Diek willen in 2017 grootser uitpakken met het Pietenhuis. Het evenement dat jaarlijks een paar honderd kinderen naar Middelharnis trekt, is hiervoor op zoek naar een geschikte locatie. Authentiek of op een bijzondere plek in het centrum.