Oorlogsslachtoffers krijgen een gezicht

Stichting WO2GO heeft een lijst met namen van oorlogsslachtoffers van Goeree-Overflakkee samengesteld. Niet alleen de eilandbewoners die op Goeree-Overflakkee omkwamen staan erop, maar ook mensen van ‘de overkant' die op het eiland stierven door oorlogsgeweld, eilanders die buiten Goeree-Overflakkee kwamen te overlijden en mensen die zijn verhuisd van het eiland en elders zijn omgekomen. Bij elkaar: bijna 240 namen.

Een lijst is maar een lijst. Aan juist die kille feiten - naam, geboortedatum, plaats, sterfdatum, doodsoorzaak - wil WO2GO foto's toevoegen. "Wij willen de oorlogsslachtoffers een gezicht geven", zegt Dennis Notenboom, voorzitter van de stichting die de geschiedenis van Goeree-Overflakkee tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzoekt en levend houdt. Een aantal namen is al voorzien van een verhaal, foto's en documenten, waarvoor 'Blijvend Gedenken' van David Hoogzand, familieleden en het archief van het Rode Kruis belangrijke bronnen waren. Het uiteindelijke doel is om alle namen op de lijst van een gezicht te voorzien. De verzamelde informatie is te vinden op de website van WO2GO. "Het moet steeds completer worden", zegt Dennis Notenbom, "totdat dit monument voor de oorlogsslachtoffers van Goeree-Overflakkee af is."

Momenteel krijgt het aanvullen van de lijst met gegevens en foto's een impuls door een samenwerking tussen WO2GO en het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. Eva Lassing van het Genealogisch Centrum zoekt genealogische en historische gegevens van de slachtoffers van wie nog weinig of niets bekend is. Daarnaast werkt WO2GO samen met Kees van Rixoort, die de verhalen voor een breed publiek toegankelijk wil maken. Ook het Streekarchief Goeree-Overflakkee is in de samenwerking betrokken.

De lijsten met slachtoffers zijn te vinden via: http://wo2go.nl/themas/slachtoffers/

Wie nog foto's of gegevens van eilandelijke oorlogsslachtoffers (1940-1945) heeft, kan die doorgegeven aan WO2GO. Dennis Notenboom van de stichting is te bereiken via d.notenboom@wo2go.nl of 06 51859641.