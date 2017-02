Ongevallen door gladheid op Goeree-Overflakkee

De sneeuwval op vrijdagavond 10 februari 2017 heeft voor diverse ongevallen gezorgd op Goeree-Overflakkee. Diverse auto's belandden in de sloot. Enkele personen werden door ambulancepersoneel nagekeken. Zover bekend zijn er geen ernstige gewonden gevallen. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Natuurorganisaties gaan in beroep tegen Brouwerseiland Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn het...

Peter Feller wethouder gemeente Goeree-Overflakkee Tijdens de vergadering van donderdag 9 februari 2017 benoemde de gemeenteraad Peter Feller (VVD) als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. Peter Feller vervult daarmee de vacature...

24-uurs actie voor Ghana Op 27 januari 2017 om half negen startten de leerlingen van groep 7/8 van de Obs de Pannebakker in Nieuwe-Tonge een 24-uurs actie. Ze verbleven 24 uur op school en hebben tevens een markt...

Koop de goede hoop vaker open Het bordje 'Open' is vanaf februari 2017 vaker te zien bij Koop de Goede Hoop, de goede doelen winkel van Goeree-Overflakkee. De openingstijden worden namelijk ruimer en dat betekent dat...

Brand op Hernesseroord Middelharnis Aan de Oosthavendijk in Middelharnis is woensdagmorgen 8 februari 2017 brand ontstaan in een gebouw van Hernesseroord. Het pand waar de brand is ontstaan moest ontruimt worden. In verband...

Bouwkeet in Middelharnis brandt volledig uit In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 februari 2017 omstreeks 04:20 uur rukte de brandweer uit voor een brand aan het Louis Bouwmeesterplein in Middelharnis. Ter plaatse bleek een...

Intentieakkoord getekend voor kwalitatief goed onderwijs Maandag 23 januari 2017 ondertekenden vertegenwoordigers vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, samenwerkingsverband PO/VO, Centrum voor Jeugd en Gezin, de peuter- en...

Kinderen uit Melissant geven LEGO aan kinderafdeling Op 2 februari 2017 kwamen Niek, Emeline, Sem en Nicole van de basisscholen uit Melissant samen met een vertegenwoordiging van de Dorpsraad Melissant, de Oranjevereniging en Stichting...

Schuur in brand op camping Oude-Tonge Op een oude camping in Oude-Tonge heeft zaterdagmiddag 4 februari 2017 een leegstaande schuur in brand gestaan. De melding kwam omstreeks 14:55 uur binnen bij de brandweer. Het was niet de...

Uitslaande brand bij Oude-Tonge verwoest loods Op bedrijvenpark Oostflakkee in Oude-Tonge heeft vrijdagavond 3 februari 2017 een uitslaande brand gewoed. De brandweer schaalde al snel op om meer voertuigen en mankracht ter plaatse te...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina