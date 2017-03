Onbekende vloeistof aangetroffen in Ooltgensplaat

Woensdag 15 maart 2017 werd de brandweer opgeroepen door de politie om een onderzoek uit te voeren aan de Fittersweg in Ooltgensplaat. Daar stonden twee vaten met een onbekende vloeistof. Een speciaal team van de brandweer werd ter plaatste geroepen om testen uit te voeren. Dit team heeft stalen meegenomen voor verder onderzoek. Uiteindelijk bleek de onbekende vloeistof Melasse te zijn, een bijproduct van de productie van suiker uit suikerriet of suikerbieten. Melasse wordt onder andere gebruikt in voer voor koeien. Tweeten

