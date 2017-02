OBS Het Startblok overhandigt cheque aan Bestbuddies

Vrijdag 17 februari 2017 hebben de leerlingen Nienke de Keijzer en Amber Kievit namens OBS Het Startblok uit Oude-Tonge een gedeelte van de opbrengst van de kerstmisactie, zijnde € 400,-, overhandigd aan stichting BestBuddies. Namens de stichting waren aanwezig Léonie van der Spaan, regiocoördinator, en Michael de Boer, ambassadeur. Zij namen de cheque van Het Startblok dankbaar in ontvangst. BestBuddies verbindt jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking aan elkaar. Samen ondernemen zij leuke vrijetijdsactiviteiten zoals naar de bioscoop gaan, fietsen, wandelen, koken, een terrasje pakken en bowlen. De stichting is opgericht vanuit Middelharnis en heeft thans een landelijke dekking met maar liefst 700 buddykoppels. Ben je nieuwsgierig naar de acties en doelstellingen van BestBuddies? Kijk dan op www.bestbuddies.nl Tweeten

