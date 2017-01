Nieuwe stroomvoorziening ziekenhuis Dirksland

Patiëntveiligheid is een van de belangrijkste aandachtspunten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Patiëntveiligheid omvat meer dan alleen de zorg voor de patiënten. Ook achter de schermen werkt het ziekenhuis hier hard. Daarom ging op 13 januari 2017 de knop om en werd de nieuwe stroomvoorziening in gebruik genomen. Deze stroomvoorziening zorgt ervoor dat overal waar elektriciteit voor nodig is optimaal en duurzaam functioneert, ook in geval van uitval van stroom.

"De nieuwe stroomvoorziening (hoofdverdeelkast) is te vergelijken met een nieuwe groepenkast in een woning, alleen vele malen groter en beter toegespitst op de toekomst" aldus Cees Blokland, manager Technische Dienst. "Ter vergelijking: in een woning zijn over het algemeen 6 groepen in gebruik, in het ziekenhuis zijn dat 44 groepen", vervolgt Cees. "Het aanleggen van een nieuwe groepenkast in het ziekenhuis is een gecompliceerd stuk denkwerk en ook de aanleg is niet eenvoudig. Het hele proces van het ontwerp, aanvragen en onderhandelen met leveranciers, optimaliseren van het ontwerp, aanvragen van de vergunning, communiceren met de organisatie en de uitvoering en oplevering heeft de Technische Dienst gedaan zonder externe adviseurs. De patiëntveiligheid mag geen seconde uit het oog worden verloren en het ziekenhuis mag niet zonder stroom komen". Een hele uitdaging die de Technische Dienst samen met diverse leveranciers in een bouwteam heeft uitgevoerd met als uitgangspunt zo min mogelijk overlast voor de patiënt. Een project dat in 2015 gestart is en nu ten einde komt.

Vindingrijk en creatief

Van het begin tot het einde werd een beroep gedaan op de vindingrijkheid en creativiteit van de Technische Dienst. Zij hebben eerst alle processen en risico's op een rij gezet. Vervolgens is er een half jaar lang in kaart gebracht welke groep op welk moment om stroom vroeg. De plannen zijn bedacht en daarna kon het echte werk beginnen. "Er waren momenten dat de stroom eraf moest. Doordat we wisten wanneer het minste stroom gebruikt werd en door goed samen te werken met het zorgpersoneel konden we dat goed inplannen" zegt Cees. "Met behulp van een noodaggregaat konden alle processen in het ziekenhuis doordraaien en, niet onbelangrijk, de patiënt heeft nauwelijks overlast gehad van het plaatsen van de nieuwe hoofdverdeelkast".

Naast de nieuwe hoofdverdeelkast is er ook een extra noodaggregaat geplaatst. Een noodaggregaat wordt gebruikt als noodstroomvoorziening. Op het moment dat de primaire stroom uitvalt door een stroomstoring bij de stroomleverancier, neemt het noodaggregaat het over. "Een ingenieus stukje werk", zegt Bas den Hartog, manager in de zorg en nauw betrokken bij diverse bouwprojecten in het ziekenhuis. Bas heeft de patiëntenzorg en patiëntveiligheid nauwlettend in de gaten gehouden tijdens het hele proces en hij is vol lof over het teamwerk tussen de Technische Dienst, de diverse externe partijen die bij het werk betrokken waren en het zorgpersoneel.