Nieuw zwemvlot voor Ouddorp

Deze winter is het zwemvlot, dat al jaren aan veel mensen plezier verschaft, afgekeurd. Het lot dreigde dat de jeugd van Ouddorp het zonder vlot zou moeten stellen. Nadat de Dorpsraad Ouddorp dit vernomen had, hebben ze stappen ondernomen om dit drama te keren. Na overleg en volledige medewerking van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben zij een kerngebonden projectsubsidie verkregen en daarmee een nieuw vlot kunnen bestellen. Het vlot voor Ouddorp wordt nog iets groter en van een andere kleur dan degene op de foto. Ze gaan er van uit dat dit nieuwe vlot weer net zo veel plezier zal brengen. Tweeten

