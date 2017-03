Namen inbrekers al bekend voordat ze inbraak plegen

Buurtpreventie Flakkee en GOalert maakten zaterdag 18 maart 2017 het verschil: twee gewelddadige inbrekers in Goedereede vielen eerder die zaterdag al op in Stellendam via de 'tamtam' van Buurtpreventie. Met het opgeschreven kenteken ging het duo nabij Hellevoetsluis in de boeien.

In de boeien aangehouden

Het onderbuikgevoel van buurtbewoners in Goedereede bleek juist. Twee mannen in een auto reden zaterdagavond rond 18:50 uur net wat te rustig, maar daarmee extra opvallend, door de straat. Een voordeel van een klein dorp waar iedereen elkaar wel een keer gezien heeft: het was de leden van de buurtpreventie-app GOalert helder dat de mannen niet uit het dorp kwamen.

Ze gaven het kenteken, merk en type door aan de surveillerende agenten. Dat bleek niet voor niks want het kenteken stond op naam van een notoire inbreker uit Maassluis. Met wat gepuzzel ontstond er ook een idee wie zijn bijrijder zou kunnen zijn.

De agenten waren op dat moment in Middelharnis en reden richting Stellendam om uit te kijken naar het duo. Onderweg hoorden ze dat in Goedereede twee inbrekers waren overlopen in de Charbonstraat. Na een gevecht met bewoners, waarbij onder andere een bril van het hoofd werd geslagen, wisten ze te ontkomen En inderdaad: het bleek dezelfde auto die eerder was gezien in Goedereede.

Agenten voorzagen dat de mannen via de N57 zouden vluchten en dat bleek het geval. Ze zagen het duo, maar dat ging er vandoor. Onderweg gooiden ze buit en inbrekersgereedschap uit de auto.

De twee mannen uit Maassluis (19 en 24) zitten vast.