Nachtelijke zoektocht naar 16-jarige jongen

In en rondom Ooltgensplaat hebben hulpdiensten in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 januari 2017 gezocht naar een 16-jarige jongen. Er werd urenlang naar hem gezocht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet.

De jongen zou omstreeks 20:45 uur met zijn brommer weg zijn gegaan maar niet op plaats van bestemming zijn aangekomen.

Hulpverleners troffen hem uiteindelijk aan in de polder. Een politiewoordvoerder meldde dit omstreeks 03:30 uur. De jongen was gevallen met zijn brommer en heeft uren vastgezeten in een sloot aan de Hooidijk. Zijn voeten werden vastgezogen in de modder waardoor hij zelf niet uit de sloot kon komen. Hij was aanspreekbaar en is overgedragen aan het ambulancepersoneel.