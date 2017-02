Menheerse Werf zoekt handige handjes voor Anna Jacoba

Voor de restauratie van de 'Anna Jacoba', het laatste scheepje van de ooit grote vloot veerschepen van de Rotterdamsche Tram Maatschappij, zoekt de Menheerse Werf vrijwilligers die regelmatig willen helpen bij de restauratie. Het project is een samenwerking met het RTM Museum in Ouddorp en de Provincie Zuid-Holland steunt de restauratie via de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

Het scheepje staat sinds een week in Middelharnis en de eerste werkzaamheden zijn het verwijderen van de niet-originele delen en het klaarmaken van de romp voor het (professionele) herstel van het casco en de opbouw. Daarna volgt het afwerken en restaureren van de Anna Jacoba tot het origineel uit 1932.

Een mooie klus voor mensen die plezier beleven aan en ervaring hebben met: staal-, hout-, schilder-, sleutel- en sloopwerk. Dat laatste met beleid, gezien het historische karakter van het scheepje. De werkzaamheden worden op 3 vaste dagen in de week te uitgevoerd en de bedoeling is om het project, samen met inzet van de huidige vrijwilligers en werfmedewerkers, zo snel mogelijk af te ronden. Daarna is het plan namelijk om op reguliere basis met de 'Anna Jacoba' te gaan varen als pendeldienst tussen het centrum, de Menheerse Werf, de sluis en de historische veersteiger bij 't Hoad en het strand.

De Menheerse Werf is een project van de St. Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. De naam geeft gelijk ook het hoofddoel aan: het behouden, restaureren en beleefbaar maken van de historische scheepstimmerwerf van Middelharnis uit 1750. Dat gebeurt door het restaureren van de werf en de gebouwen, maar ook door het toevoegen van allerlei functies die het tot een aantrekkelijke cultuurhistorische attractie-in-actie maken. Bijvoorbeeld een uitgebreide Visserijspeeltuin GO met 10 speel&leer objecten op het werfterrein, een Visserijmonument, een Boat&Breakfast in het oude Pekelpakhuisje, diverse tentoonstellingen (over beugsloepen, Middelharnis & de zee, de Deltanatuur, de visserij), een spectaculaire nieuwe entree en een bezoekerscentrum annex evenementenlocatie in de oude werfloods. Ook heeft de stichting de ambitie om het gastheerschap van de haven (voor varende passanten) te gaan voeren en om op de werf een toeristisch informatiepunt te vestigen.

De werf blijft haar functie behouden voor jachten en historische schepen. Het boegbeeld is de restauratie van de laatst overgebleven beugsloep 'Johanna Hendrika' MD10 uit 1896. De restauratie van de 'Anna Jacoba' is daar een mooie aanloop voor.

Meer informatie op www.menheersewerf.nl, aanmelden kan via info@menheersewerf.nl of bij Coerd de Heer, 06-14198448.