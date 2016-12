Lichtjes op oorlogsgraven op Goeree-Overflakkee

Op kerstavond 1991 plaatsten schoolkinderen voor de eerste keer, op alle graven op de Canadese militaire begraafplaats te Holten, brandende kaarsen. Het initiatief hiertoe werd genomen door Leena van Dam. In haar geboorteland Finland is het traditie om op deze wijze op kerstavond overleden geliefden te herdenken. Sindsdien branden er op 24 december elk jaar kaarsjes op de 1.394 graven van Canadese militairen.

Vier dagen voor kerstavond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje te branden. Hij zette vervolgens een Facebook actie op, in de hoop dat het idee werd opgepakt door anderen. De respons was ongelofelijk, op kerstavond brandden er op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven.

In 2016 kreeg dit mooie project uiteraard weer een vervolg en waren er meer dan 200 plaatsen aangemeld, waar op kerstavond een kaarsje heeft gebrand bij een oorlogsgraf. Stichting WO2GO heeft dit jaar voor het eerst ook meegedaan met 'Lichtjes op oorlogsgraven'. Omdat de voorbereidingstijd wat kort was, had de stichting besloten om dit jaar alleen kaarsjes te plaatsen bij de graven van geallieerde militairen. Op Goeree-Overflakkee liggen in totaal nog dertig militairen begraven en wel in Den Bommel, Herkingen, Middelharnis, Sommelsdijk, Goedereede en Ouddorp. De rouwkaarsen die geplaatst werden, brandden zo'n vijftig uur en zo heeft dus op beide kerstdagen een lichtje gebrand ter herinnering en hen die gevallen zijn voor onze vrijheid.

Op diverse begraafplaatsen op het eiland liggen ook nog burgers en Nederlandse militairen begraven die slachtoffer zijn geworden van de oorlog. De stichting moet dit nog goed inventariseren, maar in 2017 zal er ook bij hen zeker een kaarsje branden tijdens de kerstdagen.

Stichting WO2GO heeft met veel families van de geallieerde militairen contact en vond het een mooi gebaar om hen een aantal mooie foto's te sturen van de lichtjes op de oorlogsgraven.