Leerplichtambtenaren controleren op verzuim van leerlingen

De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur en dat is voor veel mensen een reden om er lekker een weekje tussenuit te gaan. Hier is natuurlijk niets op tegen, mits deze vakantie binnen de reguliere schoolvakantie valt. De leerplichtambtenaren controleren op vrijdag 24 februari 2017 op ongeoorloofd verzuim van leerlingen. Dit doen zij op basis van de Leerplichtwet.

Het eerder op vakantie gaan zonder toestemming van de directeur is niet toegestaan. Ook het ziekmelden van leerlingen om eerder weg te kunnen gaan is in strijd met de Leerplichtwet.

Controle

De ouders van kinderen die op vrijdag 24 februari 2017 niet op school zijn, kunnen een telefoontje of een huisbezoek van de leerplichtambtenaar verwachten. Deze kinderen kunnen ziek gemeld zijn of er is een andere reden opgegeven waarom de kinderen niet naar school kunnen. De leerplichtambtenaar controleert of er sprake is van ongeoorloofd verzuim op basis van de Leerplichtwet.

Proces-verbaal

Als ouders hun kinderen zonder toestemming eerder mee op vakantie nemen, dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.

Meer informatie

De Leerplichtwet biedt in bijzondere gevallen de mogelijkheid om extra vakantieverlof aan te vragen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0187 of per e-mail via info@goeree-overflakkee.nl