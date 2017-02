Landelijke Opschoondag; helpt u ook mee?

Op zaterdag 25 maart 2017 is het weer Landelijke Opschoondag. Tijdens de Landelijke Opschoondag vinden er door heel het land opschoonacties plaats om samen de buurt, het speelplein of het sportterrein schoon te houden. De gemeente Goeree-Overflakkee doet actief mee aan dit initiatief van Nederland Schoon en roept inwoners op om ook deel te nemen.

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt een schone leefomgeving belangrijk. "In een gemeente zonder zwerfafval is het namelijk prettig leven, het zorgt voor meer woongenot en het voelt veiliger", aldus wethouder Daan Markwat. Inwoners die een bijdrage willen leveren, kunnen zich aanmelden als Supporter van Schoon via de website www.supportervanschoon.nl. Organiseer een opschoonactie en meld hem aan via de website. Deelnemers kunnen na aanmelding (gratis) materialen bestellen. Op social media gebruiken Supporters van Schoon tijdens de Landelijke Opschoondag de hashtag #LOD2017.

Landelijke Opschoondag op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee nemen meerdere basisscholen op woensdagochtend 22 of 29 maart deel aan de actie door gezamenlijk de omgeving rond school schoon te maken. Ook dorpsraden organiseren diverse opschoonacties op het eiland. Medewerkers van de gemeentelijke buitendienst helpen mee en stellen handschoenen, veiligheidshesjes, vuilniszakken en opruimknijpers beschikbaar.

Nederland Schoon

De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon, dat zwerfafval in Nederland wil voorkomen en bestrijden. Om dat doel te bereiken voert de stichting campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek naar het belang van een schone leefomgeving, adviseert bedrijven bij het verwerken van afval en mobiliseert mensen om hun eigen leefomgeving schoon te houden.

Meer informatie

De medewerker Kern- en buurtgericht werken van de gemeente Goeree-Overflakkee, Lilian Kreemer, kan inwoners ondersteunen bij het bedenken van opschoonacties of helpen bij de uitwerking ervan. Zij is voor meer informatie of advies bereikbaar via de e-mail, l.kreemer@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.