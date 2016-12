Koninklijke onderscheiding voor de heer Uijl uit Sommelsdijk

Vrijdagmiddag 16 december 2016 werd C.M. Uijl uit Sommelsdijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding uit tijdens een afscheidsetentje in het Genot van Menheerse in Middelharnis.

De heer Uijl is bijna vijftig jaar vrijwilliger geweest voor diverse gemeentelijke en kerkelijke instanties. Zo was hij bestuurslid van Kiesvereniging Vlissingen Wees Getrouw SGP en secretaris en voorzitter van de kiesvereniging Rechts Protestants Christelijke Unie (RPCU). Voor de Gereformeerde Gemeente was hij lid van de bouwcommissie, secretaris van de financiële commissie, ouderling en scriba en voorzitter van de evangelisatiecommissie.

Daarnaast is hij oprichter/secretaris voor Stichting Help Onderwijs Papua. Deze stichting levert een mooie bijdrage in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië). Als secretaris wordt hij omschreven als iemand die altijd grondig, nauwgezet en met zorg werkte. Uit alles bleek zijn bewogenheid met de Papua's. In december is hij gestopt met deze vrijwillige werkzaamheden.

Naar aanleiding van dit afscheid kreeg hij een etentje aangeboden. Hierbij werd hij verrast door burgemeester Grootenboer-Dubbelman, die hem de Koninklijke onderscheiding uitreikte.