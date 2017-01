Knuffel-buddy's voor zieke kinderen

Eind december 2016 overhandigden Vrienden van Carmen 40 knuffel-buddy's aan de kinderafdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

40 blijde gezichtjes

Carmen kreeg op 21-jarige leeftijd een hersentumor. Op 25-jarige leeftijd is zij in 2015 hieraan overleden. De wens van Carmen om bij zieke kinderen een lach op hun gezicht te krijgen, gaat met de actie van haar ouders in vervulling. Zij richtten in 2013 de Stichting vrienden van Carmen op. Door het houden van acties en sponsoring ondersteunen ze onder andere het werk van Stichting Stop Hersentumoren. In december deden ze een oproep aan familie, vrienden en bekenden om een kleine donatie te doen in plaats van een kerstkaart. Met deze donatie wilden ze knuffel-buddy's kopen en schenken aan zieke kinderen. Ze hadden gehoopt op 20 knuffels, maar dat werden er 124! Deze zijn geschonken aan kinderen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad-Brandwondencentrum in Rotterdam.

Carmen's vader en een oom overhandigden de knuffels aan het afdelingshoofd van de kinderafdeling Siemen Goosen en pedagogisch medewerker Marlies Keijzer. De 4-jarige Matthijs was het eerste zieke kindje met een glimlach op zijn gezicht!.

Zeker in de kerstperiode is het niet fijn om in het ziekenhuis te zijn en daarom ontvangen de kinderen een knuffel-buddy. Kinderen hebben met knuffels vaak een bijzondere band. De knuffel-buddy kan daarom een grote steun zijn voor een kind. Een maatje, een vriend, die er altijd voor je is, voor groot en klein, thuis of in het ziekenhuis.

De medewerkers van de kinderafdeling in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn Stichting Vrienden van Carmen dankbaar voor dit gebaar.