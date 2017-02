Kinderen uit Melissant geven LEGO aan kinderafdeling

Op 2 februari 2017 kwamen Niek, Emeline, Sem en Nicole van de basisscholen uit Melissant samen met een vertegenwoordiging van de Dorpsraad Melissant, de Oranjevereniging en Stichting Melishof LEGO brengen voor de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

In de maand december hebben in Melissant diverse acties plaatsgevonden om geld in te zamelen. Daarbij zijn verschillende doelen benoemd en een daarvan was de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Tijdens het aansteken van de lichtjes van de grote kerstboom en de wintermarkt hebben kinderen van de basisscholen in Melissant flink gerammeld met de collectebus om geld bij elkaar te krijgen. Van een kind voor een kind was de gedachte.

Het is voor het eerst dat de dorpsraad, de Oranjevereniging en Stichting Melishof samenwerkten om het dorpsgevoel in Melissant te vergroten. Samen hebben zij in december allerlei activiteiten voor regionale goede doelen op kunnen zetten zoals een pakket voor 3 gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De betrokkenheid is groot in Melissant en dat bleek wel uit het groot aantal dozen lego dat werd binnengebracht. Er is gedacht aan alle kinderen klein en groot. DUPLO, LEGO, LEGO friends en technisch LEGO om mee te spelen als je kort in het ziekenhuis bent, maar ook als je langer moet blijven. Als klap op de vuurpijl was er ook nog de allernieuwste WII-U met 4 spellen en een extra controller om samen te gamen. "De betrokkenheid van de bewoners van Melissant bij het ziekenhuis en de kinderen in het bijzonder, het is hartverwarmend", aldus Siemen Goosensen, hoofd kindergeneeskunde.