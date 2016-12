Keppies voor de Oncologieafdeling ziekenhuis Dirksland

Door een schenking van de Stichting Roparun krijgen 150 patiënten van de oncologieafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een Keppie. Een Keppie is een slaapmuts voor mensen die door een chemokuur het haar (tijdelijk) verliezen.

Het (tijdelijk) verliezen van je haar heeft een behoorlijke impact op je leven. Je ziet er niet alleen anders uit, maar op het moment dat je echt kaal wordt door chemotherapie merk je pas dat haar ook een functie heeft. Haar houdt namelijk je natuurlijke warmte vast. Daarnaast is je huid gevoeliger en je natuurlijke thermometer is van slag. Zaken waar de bedenker van Keppie rekening mee heeft gehouden nadat zij dit zelf aan den lijve ondervond. Voor overdag waren er allerlei oplossingen om het hoofd te bedekken. Voor ’s nachts was er echter geen comfortabele oplossing om het hoofd warm te houden. Zo is zij op het idee gekomen om een slaapmuts te maken van zachte ademende fleece en zonder harde randen, zodat je ’s nachts comfortabel en warm kunt slapen.

De Oncologieafdeling is blij met de schenking van de Roparun waardoor 150 oncologiepatiënten van het ziekenhuis hopelijk kunnen genieten van een warme en goede nachtrust.