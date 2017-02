Jacolien de Vos wint Lokale Ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd 2017

Bibliotheek Zuid Hollandse Delta organiseerde voor de 24e keer een lokale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze wedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen, waarbij leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen uit Nederland kunnen strijden om de titel Nationaal Voorleeskampioen 2017.

Op Goeree-Overflakkee hebben tien scholen hun voorleeskampioen aangemeld voor de wedstrijd. Op zaterdag 11 februari 2017 lazen deze kampioenen in de sfeervolle Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis voor uit hun favoriete boek. Het publiek werd getrakteerd op grappige, ontroerende, spannende en hilarische verhalen. Alle kandidaten toonden zich ware ambassadeurs van het voorlezen. De jury had een moeilijke klus, maar na beraad werd Jacolien de Vos van CBS DE Hoeksteen te Ooltgensplaat uitgeroepen tot winnaar. Jacolien strijdt in de volgende, regionale, ronde voor een plekje in de provinciale finale. De regionale ronde is op vrijdag 24 maart 2017 in Cultuurhuis De Nieuwe Veste te Hellevoetsluis.