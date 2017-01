Jaarwisseling Goeree-Overflakkee 2016/2017

Vele vreugdevuren, legaal en illegaal. Verschillende opstootjes. Diverse vernielingen maar ook mooi siervuurwerk. Dat was samengevat de jaarwisseling 2016/2017 op Goeree-Overflakkee. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn bij de veiligheidsregio geen meldingen bekend van geweld tegen hulpverleners. Aan de Olympiaweg in Sommelsdijk was een tank van een bus kapot gegaan waardoor er een oliespoor van 200 meter op de weg lag. Het bedrijf EcoLoss heeft de olie opgeruimd. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Arrestaties voor stroperij Goeree-Overflakkee Het is niet zomaar toegestaan om zelf kreeften vanuit Nederlandse wateren te vangen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. De politie ziet erop toe dat vissers zich daar aan houden en...

Begraafplaats watersnoodramp Oude-Tonge opgeknapt In december 2016 knapte de gemeente Goeree-Overflakkee de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge op. De gemeente verwijderde de huidige beplanting en richtte de...

Basisscholen verkennen deltanatuur Haringvliet In het najaar van 2016 hebben zo'n 150 kinderen en 30 volwassenen van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee aan een bijzondere natuurles langs de oevers van het Haringvliet meegedaan. Op...

Lichtjes op oorlogsgraven op Goeree-Overflakkee Op kerstavond 1991 plaatsten schoolkinderen voor de eerste keer, op alle graven op de Canadese militaire begraafplaats te Holten, brandende kaarsen. Het initiatief hiertoe werd genomen...

Paulina van Weel krijgt vaste plaats voor het ziekenhuis Op 22 december 2016 heeft Paulina van Weel een vaste plaats gekregen voor de ingang van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Burgemeester mevrouw A. Grootenboer-Dubbeldam onthulde samen met...

Aanhoudingen na ontdekking XTC-lab Ouddorp Woensdag 21 december 2016 werd aan de Kabbelaarsbank in Ouddorp een werkend drugslaboratorium ontdekt. Drie mannen zijn...

Keppies voor de Oncologieafdeling ziekenhuis Dirksland Door een schenking van de Stichting Roparun krijgen 150 patiënten van de oncologieafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een Keppie. Een Keppie is een slaapmuts voor mensen die...

Een fantastisch eerste jaar voor A Seal In 2015 ging op 18 december, na maanden van verbouwing, een gloednieuwe A Seal Zeehondenopvang en Expo open in...

OBS Ollie b Bommel schenkt Tuindorp een stukje historie Na jaren trouwe dienst op de Ollie b Bommelschool heeft de Heer van Stand een mooie nieuwe standplaats gekregen. Het beeld wat in 1964 aan het Emmaplein werd geplaatst heeft nu zijn 3e...

Wim Driesse neemt afscheid van CuraMare Wim Driesse zal per 31 december 2016 terugtreden als lid van de Raad van Bestuur van CuraMare. Dat heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt. Wim Driesse heeft dit besluit genomen in...

