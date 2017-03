Internist-oncoloog dr. P.C. van der Velden geridderd

Donderdag 30 maart 2017 werd de heer dr. P.C. van der Velden uit Middelharnis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens zijn afscheidssymposium in De Staver in Sommelsdijk.

De heer Van der Velden heeft na zijn opleiding tot basisarts drie-en-een-half jaar ontwikkelingswerk in Afrika gedaan. Hij bestuurde van 1976 tot en met 1978 het St. Elizabeth ziekenhuis in Hwidiem Ghana.

De heer Van der Velden heeft in zijn bijna 40-jarige carrière als internist-oncoloog veel betekend voor het vak oncologie. Zo ging hij in 1984 als internist-oncoloog aan de slag in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Als oncoloog heeft daarbij niet alleen oog voor medisch-technisch handelen, maar ook voor de psychische en sociale aspecten bij het lijden van de patiënten. Naast internist-oncoloog is de heer Van der Velden medisch directeur van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Hij heeft zich hard gemaakt voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat moet, met name voor de regio Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Hij heeft hiermee de lokale en regionale gemeenschap een zeer belangrijke dienst bewezen.

Ongeveer twintig jaar geleden was de continuïteit van verschillende medisch specialistische vakgroepen in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis serieus in het geding. Wanneer deze vakgroepen waren opgeheven, dan had het ziekenhuis in zijn huidige vorm niet kunnen voortbestaan en was een belangrijke voorziening voor de inwoners van de regio verdwenen. Het aantal specialisten is onder zijn leiding in vijftien jaar tijd gegroeid van 25 naar 75! De zeer dreigende situatie van de sluiting van de Intensive Care heeft hij weten te voorkomen. Zijn grote betrokkenheid, zijn netwerk in de regio en zijn vasthoudendheid hebben geleid tot een stevige verankering van deze functie door samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis.

Na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, is onlangs mede door de heer Van der Velden het Spijkenisse Medisch Centrum opgestart. Hiermee vindt verdere verankering en verbetering plaats van de positie van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Het specialisme oncologie is in Dirksland door de heer Van der Velden opgezet en stevig op de kaart gezet.

Naast het uitoefenen van dit vak heeft hij aangetoond dat ook een regionaal ziekenhuis in staat is om onderscheidend te werken. Het mede opzetten van het Hospice Calando is hier een voorbeeld van. Als lid van de Medisch Ethische Commissie en later als lid van de stuurgroep heeft hij op vrijwillige basis meegewerkt aan het opzetten van het hospice en aan de totstandkoming van de financiering door sponsorwerving. Met zijn vastberadenheid is een kwalitatief zeer goed hospice gerealiseerd.

De heer Van der Velden werd tijdens zijn afscheidssymposium aangenaam verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Zij benadrukte in haar toespraak hoe bijzonder het is dat de heer Van der Velden dit allemaal heeft kunnen verwezenlijken. Hierna werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.