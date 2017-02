Inbrekers aangehouden na achtervolging

Agenten hebben zondag 26 februari 2017 na een tip een achtervolging ingezet op drie inbrekers. De mannen gingen een woning binnen in Sommelsdijk, ze werden opgemerkt door een buurtbewoner die de politie alarmeerde. De achtervolging duurde niet lang. De mannen reden zich klem in een houtsnipperberg, de politie overigens ook. Twee van de drie verdachten konden worden aangehouden. Tweeten Previous Next

