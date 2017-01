Hond doodgereden op N215

Dinsdag 3 januari 2017 omstreeks 11:15 uur heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de N215 ter hoogte van de kruising met de Groeneweg in Nieuwe-Tonge. De bestuurder van een bestelbus heeft hierbij helaas een hond (herder) doodgereden.

De hond was volgens een getuige weggelopen bij zijn eigenaresse, welke kort hierop bij haar overleden hond kwam. De vermoedelijke eigenaresse heeft de hond hierop ingeladen en is weggegaan. De politie zou graag in contact willen komen met de eigenaresse van de hond. Dus weet u wie deze mevrouw is of bent u zelf de eigenaresse dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie.