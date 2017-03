Hinder door renovatie puntdeuren Goereese sluis

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om de puntdeuren van de Goereese sluis te renoveren. Zo kan Rijkswaterstaat garanderen dat de Goereese sluis ook de komende tien jaar aan de wettelijke eisen blijft voldoen. De renovatie betekent dat de Goereese sluis de komende twee jaar regelmatig gestremd zal zijn voor de scheepvaart. Het verkeer over de N57 zal ook enige hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Via de Goereese sluis kan de scheepvaart van het Haringvliet naar de Noordzee en terug. Vooral vissersschepen en schepen van en naar de binnenhaven van Stellendam maken gebruik van de Goereese sluis. In het zomerseizoen wordt de sluis intensief gebruikt door de recreatievaart.

Op dit moment vertonen de sluisdeuren een aantal gebreken. Daarom laat Rijkswaterstaat de sluisdeuren renoveren, zodat ze daarna nog zeker tien jaar mee kunnen. In de periode van april 2017 tot en met september 2018 zal aannemer Ooms per sluishoofd de deuren uit de sluis hijsen, renoveren en weer terughangen.

Hinder scheepvaart

Tijdens de hijswerkzaamheden zal de sluis ernstig gestremd zijn. Om de hinder voor de visserij te beperken zullen de hijswerkzaamheden alleen op dinsdag, woensdag en donderdag uitgevoerd worden. Rijkswaterstaat ontziet de recreatievaart door de sluis niet te stremmen in de maanden juli en augustus.

Hinder wegverkeer

Omdat de N57 over het buitenhoofd van de Goereese sluis heen loopt zullen de hijswerkzaamheden ook voor een stremming op de N57 zorgen. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken vinden de werkzaamheden 's nachts plaats. In 2017 zal de N57 in de nacht van 18 op 19 april en de nacht van 13 op 14 juni 2017 gestremd zijn. Het bestemmingsverkeer kan dan gebruik maken van de Zuiderdiepstraatweg. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid over de A15 en A29.

Bel voor meer informatie naar de algemene informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of surf naar www.rijkswaterstaat.nl.