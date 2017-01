Herdenkingsbijeenkomsten Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee

Op woensdag 1 februari 2017 vinden er vier herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp plaats in de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit jaar is het 64 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De herdenkingen zijn een goed moment om stil te staan bij de enorme gevolgen. De tijden en programma's van deze herdenkingsbijeenkomsten zijn als volgt: Oude-Tonge - locatie begraafplaats Heerendijk

10:30 uur Welkomstwoord door Wim Harteveld

10:35 uur Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen

10:40 uur Toespraak en kranslegging door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

11:00 uur Eén minuut stilte

11:05 uur Krans- en bloemleggingen

11:15 uur Wandeling langs de graven

11:30 uur Koffiemoment in hotel-restaurant De Lely, Kaai 16 Stellendam - locatie monument Brielsestraat

18:30 uur Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 6

18:50 uur Stille tocht naar het watersnoodmonument Brielsestraat

19:00 uur Welkomstwoord door mevrouw Petra Moijses

19:02 uur Toespraak en kranslegging door wethouder Daan Markwat

19:15 uur Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen

19:20 uur Krans- en bloemleggingen

19:30 uur Oplezen van de namen van de slachtoffers door mevrouw Petra Moijses

19:45 uur Eén minuut stilte

20:00 uur Koffiemoment in De Rank, Bosschieterstraat 6 Nieuwe-Tonge - locatie monument Finlandplein

19:00 uur Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk, Kerkring 29

19:50 uur Stille tocht naar het watersnoodmonument Finlandplein

20:05 uur Welkomstwoord door mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman

20:10 uur Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen

20:15 uur Toespraak en kranslegging door wethouder Frans Tollenaar

20:25 uur Eén minuut stilte

20:26 uur Krans- en bloemleggingen

20:30 uur Koffiemoment in Oranje Nassauschool, Korteweegje 7 Den Bommel - locatie monument Voorstraat

19:00 uur Aanvang herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk, Voorstraat 25

19:50 uur Wandelen naar het herdenkingsmonument bij de kerk

19:55 uur Welkomstwoord door de heer Rien Bakelaar

20:00 uur Jeugdbrandweer noemt de namen op van de negen slachtoffers

20:05 uur Kranslegging wethouder door Gerrit de Jong

20:10 uur Eén minuut stilte

20:11 uur Krans- en bloemleggingen

20:30 uur Koffiemoment in "de Bron", Voorstraat 25 Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Wateraanvoerplan Middelharnis gereed De uitvoering van de werkzaamheden van het wateraanvoerplan Middelharnis voor het verbeteren van de waterkwaliteit in en om Middelharnis en Sommelsdijk is gereed. Door de realisatie van...

Hartjesspreekuur bij verloskundig centrum CuraVita Vanaf maandag 16 januari 2017 start verloskundig centrum CuraVita met een hartjesspreekuur. Zwangere vrouwen die voor hun zwangerschapsbegeleiding bij CuraVita komen, kunnen vanaf 12 weken...

Open dag nieuwe brandweerkazerne en politiepost Olympia Om u kennis te laten maken met de nieuwe brandweerkazerne en politiepost wordt er een Open dag georganiseerd op zaterdag 21 januari 2017 van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 - 15:00 uur. De dag...

Parallelweg Brouwersdam gesloten vanwege storm Vrijdag 13 januari 2017 is de parallelweg op de Brouwersdam van 12:00 - 18:00 uur afgesloten vanwege de storm en de verhoogde waterstand. De weg aan de Noordzeezijde gaat dicht voor het...

Wethouder in de schoolbanken voor gastles (zwerf)afval Samen met de leerlingen van groep vijf volgde wethouder Daan Markwat donderdag 12 januari 2017 een gastles over (zwerf)afval bij OBS de Inktvis in Dirksland. Gastdocent Rob van der Drift...

Commissaris Smit: Filters van rede en verstand zijn verstopt Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit constateert dat de filters van de rede en het verstand verstopt zijn of niet meer goed werken. "Mensen willen niet zozeer gelijk...

Auto van de dijk bij Melissant Dinsdagmiddag 10 januari 2017 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N215 tussen Dirksland en Melissant. Op de Noorddijk was de bestuurder van een personenauto met zijn voertuig de dijk...

20ft. Festival steunt Op de Bres tegen MS De organisatie van het 20ft. Festival steunt de actie voor Robbert Westdijk. Robbert Westdijk heeft MS en zal een stamceltransplantatie (HSCT) ondergaan tegen deze ziekte in Mexico. Deze...

Ongeval met personenwagens in Middelharnis Op donderdagavond 5 januari 2017 heeft er op de kruising Doetinchemsestraat / Rottenburgseweg een ongeval plaatsgevonden tussen twee personenwagens. Het incident vond plaats omstreeks 20:50...

Nachtelijke zoektocht naar 16-jarige jongen In en rondom Ooltgensplaat hebben hulpdiensten in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 januari 2017 gezocht naar een 16-jarige jongen. Er werd urenlang naar hem gezocht, waarbij ook een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina