Hennepkwekerij ontmanteld in Battenoord

Dinsdag 7 maart 2017 heeft de politie in samenwerking met Stedin in Battenoord een hennepkwekerij ontmanteld. De hennepkwekerij was gevestigd in een woning. In deze woning troffen agenten ruim 300 planten aan. Deze zijn samen met de bijhorende apparatuur inbeslag genomen. Tevens is er diefstal van stroom geconstateerd waarvan aangifte zal worden gedaan. Een vervolg onderzoek naar de 'eigenaar' van de hennepkwekerij wordt ingesteld.

Het risico op een brand bij een kortsluiting en of waterlekkage is bij een hennepkwekerij groot. Men pleegt vaak diefstal van stroom, waardoor er kabels worden omgelegd. Er ontstaat een wirwar van kabels en transformatoren met daarbij veel lampen, warmte en water, daardoor maakt het dat het brandgevaar extreem wordt vergroot.

Mocht u aanwijzingen hebben dat er in uw woonomgeving een hennepkwekerij gevestigd zit, dan kunt u altijd de politie informeren via 0900-8844 of meld misdaad anoniem 0800-7000.