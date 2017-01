Hartjesspreekuur bij verloskundig centrum CuraVita

Vanaf maandag 16 januari 2017 start verloskundig centrum CuraVita met een hartjesspreekuur. Zwangere vrouwen die voor hun zwangerschapsbegeleiding bij CuraVita komen, kunnen vanaf 12 weken zwangerschap langskomen. Het hartjesspreekuur is iedere maandag tussen 08:00 en 08:30 uur.

Verloskundige Evelien Roozemond geeft aan dat zeker het begin van een zwangerschap spannend is. "Je voelt je kindje nog niet bewegen en veel vrouwen vragen zich af of het wel goed gaat met hun baby. Daarom vinden wij het belangrijk om deze extra service te geven náást de standaard controles. Het neemt onzekerheid weg bij de aanstaande moeder en daarnaast is het ook leuk om je kindje te horen."

Het hartjesspreekuur is een inloopspreekuur. Een afspraak maken is niet nodig. Kom voor het hartjesspreekuur naar verloskundig centrum CuraVita aan de Stationsweg 22 in Dirksland. Je neemt plaats in de wachtkamer en de verloskundige roept je vanzelf naar binnen.