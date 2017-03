In de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 maart 2017 is er brand ontstaan bij een huis in aanbouw aan de Langeweg in Sommelsdijk. Omstreeks 01:50 uur kwam de melding binnen bij de meldkamer. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een uitslaande brand.

Meerdere voertuigen van de brandweer kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Omstreeks 04:00 uur werd het sein brandmeester gegeven.