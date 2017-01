Goeree-Overflakkee herinnert De Ramp van 1953

Streekmuseum Goeree-Overflakkee organiseert in samenwerking met De Motte, Streekarchief GO en de Bibliotheek Zuid-Hollandse diverse activiteiten in het kader van de Ramp 1953 onder andere een thema-avond met Rik Launspach in Middelharnis en een expositie met niet eerder getoond materiaal in het Streekmuseum van Sommelsdijk. De expositie opent 25 januari 2017 en is van 26 januari t/m 4 maart 2017 geopend voor publiek.

De expositie in het Streekmuseum

Het verhaal van de Watersnood vindt u in de expositie in de Kerkstraat van Sommelsdijk. Daar wordt uniek historisch filmmateriaal van Goeree-Overflakkee van de Boomsma's getoond. Daarnaast zijn er persoonlijke verhalen te beluisteren en zijn er vele foto's te bekijken op onder andere de nieuwe touchscreentafel. Er zijn gedichten die de ernst van de situatie in 1953 treffend weergeven. Nog niet eerder getoonde voorwerpen zijn uit het depot gehaald voor de expositie. Kijk voor openingstijden op www.streekmuseum.nl. De expositie is onderdeel van het project Water, het DNA van Goeree-Overflakkee.

Lezing door Jan Both

Streekarchivaris van gemeente Goeree-Overflakkee geeft 8 en 22 februari een lezing van 14:00 tot 16:00 uur in het Streekmuseum. Hij vertelt het verhaal van de Ramp aan de hand van het boek Gebroken Dijken. Hij vertelt over de totstandkoming van het boek en de rol van de gebroeders Boomsma. De entree bedraagt € 7,50, inclusief koffie en thee. Opgave via info@streekmuseum.nl of neem contact op: 06-5215 3169. Er is slechts plaats voor 25 personen per middag.

Avondopenstelling

Om iedereen een kans te geven de expositie in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee te bezoeken, is het Streekmuseum 8 februari 2017 ook 's avonds geopend van 19:00-21:30 uur.

Thema-avond met Rik Launspach

De avond van 15 februari 2017 begint met Polygoon-beelden over de Ramp. Vervolgens krijgt het publiek foto's per dorp te zien en zijn er gedichten te horen. Speciale gast is Rik Launspach, auteur van het boek De Ramp. In de pauze signeert hij. Na de pauze vertelt hij hoe zijn boek een film werd. Kaarten voor deze avond in het Rondeel van Middelharnis zijn te reserveren via www.leerenbeleef.nl aan de balie van de bibliotheek en kosten 7,50 euro (inclusief koffie en thee). Aanvang 19:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur.

Film de Storm

Tot slot zijn er twee vertoningen van de film De Storm. De verfilming van het boek van Rik Launspach. Op 19 januari 2017 in de bibliotheek van Ouddorp en 23 februari 2017 in de bibliotheek van Middelharnis. De entree bedraagt € 5,-.

Reserveren is via leerenbeleef.nl of aan de balie van de bibliotheek. In de bibliotheekvestiging van Ouddorp is de hele maand van februari een presentatie over de Ramp van 1953 te zien. Zo ook de uitzending van de Reünie, die de KRO in 2013 uitzond van de klas uit Oude-Tonge.

Bovendien kunt u in het Streekmuseum of in de Bibliotheek een exemplaar verkrijgen voor slechts € 7,95 van het recent uitgebracht tijdschrift over de Ramp op Goeree-Overflakkee.

De expositie en het tijdschrift wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Erfgoedlijnen Goeree-Overflakkee van de provincie Zuid-Holland.